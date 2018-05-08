إضراب جديد لتقنيي الجوية الجزائرية والطاسيلي

أعلنت النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات، عن الدخول في إضراب، وسيمس الإضراب تقنيو شركتي الطيران العموميتين “الجوية الجزائرية” و”طاسيلي” .

وحسب بيان صادر عن النقابة أمس الإثنين، فقد دعت النقابة إلى جمعية عامة استثنائية يوم 14 ماي الجاري،

مطالبة الإدارة العامة للخطوط الجوية الجزائرية بضرورة الاستجابة لعديد المطالب العالقة منذ الإضراب الأخير.

خاصة ما تعلق بإعادة تصنيف التقنيين في السلم الهرمي للأجور، عن طريق رفع الأجر القاعدي لهم ومساواتهم مع الموظفين الآخرين في الشركة.

وختمت النقابة بيانها بالتأكيد، على أن ضرورة الاستجابة للمطالب أمر لا رجعة فيه.