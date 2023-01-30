إضراب شامل في فرنسا.. اضطرابات في عدة قطاعات أهمها النقل

بعد إضراب 19 جانفي الماضي، الذي شل عدة قطاعات، ستهتز فرنسا مرة أخرى يوم غد على وقع إضراب وطني وصفته وسائل الإعلام الفرنسية بـ “الثلاثاء الأسود” نظرا لحجم التعبئة الحاشدة التي دعت إليها النقابات العمالية وغالبية عريضة من الشعب الفرنسي، ونظرا للعديد من الاضطرابات التي ستشهدها كثير من قطاعات الدولة، أهمها النقل.

وحسب مصادر إعلامية فرنسية، فإن فرنسا ستشهد يوم غد الثلاثاء إضرابا شاملا بدعوة من اتحاد النقابات العمالية الفرنسية. وذلك احتجاجا على مشروع قانون لإصلاح نظام التقاعد الذي سيعرض على الجمعية الوطنية للبت فيه اعتبارا من اليوم الاثنين.

فبعد عرض نص المشروع على مجلس الوزراء الفرنسي في 23 جانفي الجاري، يعرض مشروع القانون على لجنة الشئون الاجتماعية في الجمعية الوطنية اليوم، وسيبحث ما يقرب من 60 نائبا المشروع مادة تلو الأخرى.

وينص المشروع على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030، وتسريع عملية رفع الحد الأدنى لعدد سنوات المساهمة في صندوق التأمين التقاعدي للحصول على معاش تقاعدي كامل.

هل سيؤثر الإضراب على رحلات فرنسا/الجزائر

ومن شأن هذا الإضراب أن يؤثر على عدة قطاعات، بما في ذلك قطاع النقل الجوي، حيث أنه من المرتقب أن تتأثر شركات الطيران التي تخدم الجزائر من بينها الجوية الفرنسية، ترانسافيا، بهذا الإضراب الذي قد يتسبب في إلغاء بعض الرحلات مثلما حصل في إضراب 19 جانفي.

ومن جهتها، أصدرت المديرية العامة للطيران المدني الفرنسية (DGAC)، بيانا، أعلنت فيه عن تعطل الرحلات الجوية في مطار باريس أورلي.

وذلك اعتبارًا من مساء يوم الاثنين 30 جانفي، بسبب الإضراب.

وجاء في البيان صحفي الصادر عن DGAC على حسابه على تويتر: “اعتبارًا من يوم الاثنين 30 جانفي في المساء حتى الأربعاء 1 فيفري على الساعة 6 صباحًا، ستتعطل الحركة الجوية من وإلى مطار باريس أورلي”.

ودعت هيئة الطيران المدني الفرنسية (DGAC) “المسافرين الذين لديهم رحلات غدا للتواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم لأنه من المتوقع حدوث اضطرابات وتأخيرات”.

مطار باريس يعلن إمكانية تأجيل أو إلغاء بعض الرحلات الجوية المقررة يوم غد الثلاثاء

ومن جانبه ، أعلن مطار باريس في بيان له عن تأجيل أو إلغاء بعض الرحلات الجوية المقررة يوم الثلاثاء 31 جانفي من وإلى باريس بسبب حركة الإضراب.

كما دعت إدارة مطار باريس المسافرين الذين من المقرر رحلاتهم يوم الثلاثاء 31 جانفي للتواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم لمعرفة المزيد عن رحلاتهم.