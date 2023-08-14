إضراب طياري Ryanair وإلغاء هذه الرحلات

بدأ طيارو Ryanair في بلجيكا إضرابًا جديدًا اليوم وغدًا بسبب الشكاوى المتعلقة بالأجور وظروف العمل.

ردًا على الضربة التجريبية الوشيكة ، أصدرت Ryanair تحذيرًا للسفر للركاب الذين من المقرر أن يسافروا إلى شارلروا اليوم وغدًا.

على الرغم من أن شركة الطيران كشفت أن 75 في المائة من جدول رحلاتها سيمضي دون انقطاع. إلا أنها تستعد لاحتمال الاضطرار إلى إلغاء 40 رحلة من أصل 170 رحلة تم التخطيط لها في البداية.

في هذا الصدد ، ذكرت شركة الطيران منخفضة التكلفة أنها قدمت عرضًا للطيارين البلجيكيين. يعكس الاتفاقية التي تم التوصل إليها مؤخرًا مع معظم نقابات طيارين Ryanair الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. كما ذكرت أنها أرسلت هذه المقترحات في 25 جويلية.

خلال الإضرابات في 15-16 جويلية، شارك أكثر من 80 في المائة من طياري Ryanair. مما أدى إلى إلغاء 120 رحلة جوية في مطار شارلروا. في الوقت نفسه، أدت الجولة التالية من الإضرابات في 29-30 جويلية إلى إلغاء ما يقرب من 100 رحلة جوية.

وأثرت هذه الضربات بشكل ملحوظ على الرحلات الجوية إلى العديد من البلدان. بما في ذلك البوسنة وكرواتيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا والبرتغال ورومانيا وإسبانيا والسويد.

وفقًا لمطار بروكسل شارلروا ، فإن القائمة الكاملة للرحلات المتأثرة ليوم 14 أوت هي فالينس كاستيلون، بربينيان، ثيسالونيكي. ألغيرو، بيزيرز، لشبونة، بيسكارا. البندقية تريفيزو، بالما دي مايوركا، بولونيا، فيرونا. بولونيا، وارسو، تطوان، وجدة ، هلسنكي، كلوج نابوكا – فرنسا. سانتاندير، روما كامبينيو ، برشلونة جيرونا، مرسيليا .

في حين أنه سيتم أيضًا إلغاء الرحلات التالية المقررة في 15 أوت: بانيا لوكا، أليكانتي، بالما دي مايوركا، جيرونا. بولا، فيجاري، بيسكارا، براغ، كالياري، طنجة، لودز، ميلان-بيرغامو. بيلوند، مالطة، فارو، لشبونة، برينديزي، برشلونة، أستورياس، بربينيان.

لمعالجة الاضطرابات المحتملة الناجمة عن الإضرابات ، نصح مطار بروكسل شارلروا الركاب. الذين من المقرر أن يسافروا في مواعيد الإضراب للتحقق من حالة رحلاتهم قبل الشروع في رحلتهم.