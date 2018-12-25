إضراب عام بالسودان والرئيس يتعهد بإصلاحات إقتصادية عميقة

تسود حالة من الترقب لإضراب عام في السودان اليوم الثلاثاء، في ظل الإحتجاجات التي أشعلها الغضب إزاء إرتفاع أسعار سلع أساسية كالخبز والوقود

وذلك رغم تعهد الرئيس عمر البشير بإصلاحات حقيقية، لتحسين حياة المواطنين.

وتشهد عدة مدن سودانية، إضرابا إستجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانين، في إطار موجة إحتجاجات واسعة بدأت الأربعاء الماضي، تنديدا بقرارالحكومة رفع أسعار الخبز في البلاد.

فقد تجددت الإحتجاجات أمس بولاية الجزيرة، التي تترقب زيارة للرئيس عمر البشير اليوم .

وفي بيان أصدره أمس قال تجمع المهنيين أنه قرر تسيير مظاهرة اليوم إلى القصر الجمهوري .

وكانت السلطات قد طبقت عددا من إجراءات الطوارئ وحظرت التجول في عدد من الولايات بسبب المظاهرات.

وتشهد عدد من محافظات السودان إحتجاجات كبيرة بسبب غلاء الأسعار خلفت بحسب أرقام رسمية ثمانية قتلى على الأقل، فيما تشير المعارضة إلى مقتل 22 شخصا.

وتعهد الرئيس السوداني، بإجراء إصلاحات إقتصادية حقيقية توفر للمواطنين حياة كريمة

وذلك بعد ستة أيام من إندلاع تظاهرات شعبية مناهضة للحكومة في البلاد.

ودعا السودانيين إلى عدم الإلتفات لمروجي الشائعات والحذر من الإستجابة لمحاولات زرع الإحباط.

وتواجه السودان صعوبات إقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم حوالي سبعين في المئة

وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.