إضراب عام  بـ”قطاع نقل المحروقات ومحطات الوقود” في تونس

ستشهد تونس غدا الجمعة، إضرابا عاما مزدوجا يشمل قطاع نقل المحروقات والعاملين بمحطات الوقود.

ويأتي الإضراب المعلن عنه، أمس الأربعاء، من قبل نقابة النقل التابعة للاتحاد العام لشغل، يومي 12 و13 من الشهر الجاري.

وهذا بعد مطالبة العاملين بالقطاع تصنيف مهنة نقل المحروقات، ضمن نقل المواد الخطرة.

ما يترتب عنه امتيازات اجتماعية، الى جانب المطالبة بتطبيق اتفاق سابق بالزيادة في الأجور.

وقد جاء هذا القرار، بعد فشل مفاوضات مع وكلاء وأصحاب محطات بيع الوقود حول الزيادة في أجور العاملين.

حيث واجهت الحكومة سابقا احتجاجات واسعة، من قبل مهنيي قطاع النقل الخاص بسبب زيادات أقرتها في أسعار المحروقات منذ أفريل الجاري.

وهذا قبل أن تعلن بعد ذلك عن رفع أسعار الأجرة لاحتواء الاحتجاجات.