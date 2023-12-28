إضراب عام للشرطة الفرنسية ليلة رأس السنة

دعت الشرطة البلدية في فرنسا إلى الإضراب ليلة الرأس السنة، مع تنظيم مسيرات أمام المحافظات الإقليمية.

ومن بين المظالم الرئيسية للضباط، زيادة رواتبهم. حيث قال ريمي أندريو، من قسم شرطة بلدية كان، “لديك ضباط شرطة سيتم دفع أجورهم بموجب خطة التعويضات. وآخرون سيحصلون على مكافأة بنسبة 10%، وهي مكافأة يمكن أن تصل إلى 20%”.

ويقول ستيفان فيلارد، أمين عام رابطة ضباط الشرطة البلدية في مقاطعة الرون: “لقد كنا ندعو إلى جانب اجتماعي. يستحق هذا الاسم منذ عدة سنوات، وما زلنا على منصة المحطة”.

من جانبه قال اتحاد الخدمة المدنية الإقليمي ( FFPT)-CFTC، في بيان صحفي نشر الأسبوع الماضي “لا يمكننا أن ندعم. المزيد من التوسع في مهارات ضباط شرطة البلدية. الذين يعتبر وضعهم الاجتماعي، فيما يتعلق بالأجور وخطة التقاعد، أقل بكثير من نظرائنا الوطنيين وضباط الشرطة والدرك”.

ومع ذلك، يقول العديد من الفرنسيين، إنهم يدركون أهمية هذه الشرطة المجتمعية. نحن بحاجة حقًا إلى قوة شرطة بلدية، وهذا أمر ضروري بسبب تزايد انعدام الأمن. ويقولون: “لدي صورة جيدة عن الشرطة البلدية، وهذا ليس بالضرورة هو الحال بالنسبة للشرطة الوطنية”.

وفي حديث لوكالة فرانس برس، أكد ديفيد كوفيلي، نائب رئيس الاتحاد الوطني لضباط الشرطة البلدية في فرنسا. (FNPMF، الذي تم إنشاؤه في مارس)، أن إضراب زملائه في البلاد أعقبه 65٪ ليلة الثلاثاء. من 24 إلى 25 ديسمبر.

ويقول إنه يتوقع تعبئة أعلى مساء يوم 31 ديسمبر بنسبة تتراوح، حسب قوله، من 75 إلى 80%.

وتحدث رئيس الاتحاد الوطني للأمن العام ستيفان بوبو لوكالة فرانس برس عن “إضراب بنحو 60% في جميع أنحاء الإقليم”.

وفي بيان صحفي نشر الاثنين، قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالسلطات المحلية، دومينيك فور. إنها “تأمل” في التوصل إلى اتفاق مع ممثلي ضباط الشرطة البلدية.