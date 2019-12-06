إضراب عام يشل فرنسا لليوم الثاني على التوالي

دخل الإضراب الذي أصاب شبكة النقل العام بفرنسا يومه الثاني اليوم الجمعة وتسبب في إغلاق المدارس.

وجاء الإضراب بسبب خطة إصلاحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، لنظام معاشات التقاعد والتي اعتبرتها انتهاكا لحقوق العمال.

وتشددت نقابات العمال، أنها ستستمر في الإضراب إلى أن يتخلى الرئيس ايمانويل ماكرون، عن خطة إصلاح نظام التقاعد.

وأضافت النقابات، أنها ستتوقف نتيجة انسحاب احد الطرفين أولا، إذ تخاطر النقابات العمالية بخسارة التأييد الشعبي لتحركاتها إذا طال أمد الشلل في الخدمات عن حده.

ومن جهة أخرى تخشى الحكومة، من تحيز الناخبين للنقابات وإلقائهم اللوم في الأزمة على المسؤولين.