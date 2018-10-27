إضراب عمال الخدمات يشل مطار بروكسل الدولي

ألغيت اليوم السبت بمطار بروكسل العديد من الرحلات الجوية، بسبب إضراب عمال خدمات الأمتعة بالمطار منذ يوم الخميس الماضي.

حيث أن عدد الرحلات التي يمكن أن تلغى بدءا من اليوم سيفوق 550 رحلة .

وتعتقد إدارة مطار بروكسل، أن الإضراب العفوي لعمال شركة”أفيابرتنر” سيستمر الى غاية السادسة من صباح يوم غد الأحد.

وأشارات ذات المصادر، أن الإضراب تسبب في سفر أزيد من 70 ألف شخصا وبإمكانه أن يستمر العدد في حالة عدم توقيف الإضراب.

وبحسب المضربين، فإن الإضراب جاء إحتجاجا من العمال على الشركة والمضالم التي يشكو منها سواء تعلق الأمر بإنخفاض الأجور وعدم دفع المكافآت.