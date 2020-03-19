إضراب عمال وكالات التشغيل بالمسيلة للمطالبة بالنظر إلى انشغالاتهم المهنية

واصل، أمس الأربعاء، عمال الوكالة الولائية للتشغيل في المسيلة، إضرابهم عبر الوكالات المحلية الـ5 في المسيلة.

وشمل الإضراب كل عمال الوكالات المحلية بالمسيلة وبوسعادة وعين الملح وسيدي عيسى وحمام الضلعة.

حيث طالب العمال الوزارة الوصية بالإستماع إلى إنشغالاتهم المهنية، أهمها تطبيق الإتفاقية الجماعية لعام 2014 مع أثر رجعي، إلى جانب رفض الاتفاقية الممضاة لسنة 2019، وكذا تفعيل الترقيات العمودية والأفقية تلقائيًا.

وأشار العمال إلى مراجعة النقطة الإستدلالية لكل صنف ودرجة، مع إدراج منحة جهاز الإدماج المهني والأجر القاعدي.

وأضاف العمال مراجعة منحة السلة والنقل وكذلك منحة الأجر الوحيد ومساواتها مع باقي الهيئات التابعة لنفس الوزارة.

وأكد المضربون على صبّ المخلفات المالية للمكلفين بالدراسات والذين تم إعادة ترتيبهم، وتحسين ظروف العمل المهنية من مقرات وتجهيزات، مع توفير الحماية والأمن داخل المقرات، وتغطية العجز في الموارد البشرية، يضيف البيان.

ويعتبر المضربون أن المطالب تعيد الإعتبار لعمال القطاع وتجعلهم على قدم المساواة مع عمال نفس الوزارة.

وأكد المضربون أنّهم لن يتراجعوا عن الإضراب الأسبوعي الذي تم الإجماع عليه وطنيًا، ما لم تتحقق مطالبهم المشروعة، التي أجبرت العمال على الإحتجاج.