إضراب في هوليوود وديزني قلقة على إنتاج الرسوم المتحركة

تشعر جنيفر لي، المديرة الإبداعية لاستوديوهات والت ديزني للرسوم المتحركة، بالقلق. بشأن إنتاج أفلامها المستقبلية بما في ذلك الجزء الثاني من فيلم Frozen.

على الرغم من الإضراب الذي أصاب هوليوود بالشلل في الأشهر الأخيرة. تمكنت ديزني من الاستمرار “في تطوير مشاريعها”، حسبما قالت جنيفر لي. المديرة الإبداعية لاستوديوهات والت ديزني للرسوم المتحركة، يوم الأربعاء في بي بي سي.

ولكن بسبب إضراب الممثلين، الذي لم ينته بعد، تقدر المنتجة أن أمامها “على الأرجح حتى نهاية العام”. قبل أن تتأثر أفلامها بالوضع.

قد يكون الجزء الثالث المرتقب من فيلم Frozen أحد هذه الأفلام المتأثرة بالإضراب. بالإضافة إلى الأفلام الروائية الثلاثة الأخرى (التي لم يتم تسميتها بعد) والتي يجب على الاستوديو إصدارها بين عامي 2024 و2026.

جينيفر لي، التي كتبت وأخرجت فيلم Frozen، وفازت بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة. تدعم المضربين: “أتفهم مطالبهم بأجور أكثر عدالة”.

وتؤكد جينيفر لي أن “الاتفاق العادل” سيحسم إضراب الممثلين الذي استمر حتى الآن ثلاثة أشهر. وتضيف المنتجة، التي يعد زوجها الممثل ألفريد مولينا، أحد المضربين: “نحن جميعا في نفس السفينة”.

وجرت المفاوضات الأسبوع الماضي بين نقابة SAG-AFTRA – التي تمثل 160 ألف ممثل وممثل وراقص. وغيرهم من المهنيين من الشاشات الصغيرة والكبيرة – ورؤساء الاستوديوهات والمنصات مثل ديزني ونيتفليكس.

وعقد الاجتماع بعد أسبوع من عودة الكتاب إلى العمل، الذين توصلوا إلى اتفاق بشأن الراتب مع الاستوديوهات. بعد إضراب مواز استمر قرابة خمسة أشهر.

ومثل كتاب السيناريو، توقف الممثلون عن العمل للمطالبة على وجه الخصوص بزيادة أجورهم. إلى النصف في عصر البث المباشر، وإجراءات الحماية ضد الذكاء الاصطناعي.