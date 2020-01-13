إضراب مراقبي الطيران اليوم بفرنسا وغدا بإيطاليا

يدخل مراقبي الملاحة الجوية بالطيران الفرنسي والإيطالي، اليوم وغدا، في إضراب عن العمل.

أعلنت وسائل إعلام فرنسية،اليوم الإثنين، دخول مراقبي الطيران بفرنسا في إضراب عن العمل إبتداء من مساء اليوم الإثنين.

وأفادت نفس المصادر أن إضراب مراقبي الطيران الفرنسي يتزامن مع إعلان مراقبي الطيران الإيطاليين دخولهم أيضا في إضراب، يوم غد الثلاثاء.

وحذرت المصادر من توقع حدوث إضطرابات في الرحلات الجوية المبرمجة،اليوم وغدا، من وإلى المطارات الفرنسية والإيطالية.

هذا وأعلنت، أمس الأحد، شركة “أورو كنترول” أن إضراب مراقبي الطيران في فرنسا سيبدأ مساء يوم الـ 13 جانفي 2020 ويستمر إلى غاية يوم الجمعة 17 جانفي 2020 صباحا.