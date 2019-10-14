إضراب مفاجئ للأساتذة يشل الإبتدائيات

شن أساتذة التعليم الابتدائي إضرابا مفاجئا صبيحة اليوم مس عددا من الإبتدائيات على الصعيد الوطني.

وكانت عدة صفحات في فايسبوك قد دعت إلى إضراب يشل الإبتدائيات على الصعيد الوطني.

وصرح رئيس نقالبة الانباف صادق دزيري في اتصال مع النهار إلى أن النقابة لم تدعو إلى إضراب اليوم لكنها تدعمه.

وأضاف ذات المتحدث إلى أن نسبة الاستجابة للإضراب متفاوتة بين ولايات الوطن لكنها تبقى منخفضة نسبيا.

وقال دزيري إلى أن النقابة تدرس إمكانية جعل الإضراب بشكل دوري بمعدل يوم كل أسبوع يضرب خلاله أساتذة الإبتدائي .

أما عن المطالب فقال رئيس نقابة الانباف أنها تتلخص في تقليص الحجم الساعي للعمل.

كما يطلب أساتذة الإبتدائي تحريرهم من مراقبة ومرافقة التلاميذ خارج حجرات الدراسة واستحداث مناصب أساتذة تربية بدنية.

و أضاف ذات المتحدث إلى أن أهم مطلب للأساتذة هو مساواتهم في تصنيف رتبة التوظيف في الرتبة القاعدية مع باقي الأطوار.

ويذكر أن نقابة الأنباف أصدرت بيانا الأسبوع الماضي تلخص فيه جميع مطالب أساتذة التعليم الإبتدائي.