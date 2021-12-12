إضراب وطني للأعوان الطبيين في التخذير والإنعاش بداية من 2 جانفي

أعلنت النقابة الوطنية المستقلة للأعوان الطبيين في التخذير والإنعاش للصحة العمومية تنظيم إضراب وطني أيام 2 و3 و4 جانفي. وتنظيم وقفة وطنية احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة يوم 4 جانفي.

وقالت النقابة الوطنية المستقلة للأعوان الطبيين في التخذير والإنعاش للصحة العمومية في بيانها. إن القرار جاء بعد اجتماع المجلس الوطني للنقابة في دورته الطارئة ليوم 11 ديسمبر. وتبعا للمراسلة المتعلقة بوضعية سلك الأعوان الطبيين في التخذير والإنعاش للصحة العمومية المزرية.

وناشدت النقابة وزير الصحة من أجل وضع حد للإقصاء والتهميش بالرغم من تعالي أصواتها لرفع الظلم المسلط عليها.

وكذا وضع حد للإقصاء والتهميش بالرغم من تعالي الأصوات لرفع الظلم المسلط عليها. ووجود الشعور بالتمييز الصرخ بحقهم وعدم تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.

ورغم هذا يواصل أعوان النقابة الوطنية المستقلة للأعوان الطبيين في التخذير والإنعاش للصحة العمومية تقديم واجباتهم في مختلف الظروف الصعبة.

وطالبت النقابة الوطنية المستقلة للأعوان الطبيين في التخذير والإنعاش للصحة العمومية بحقوقها لتأدية واجباتها بأمانة.

وجددت تمسكها بمطالبها المتمثلة في تحديد هويتها القانونية، مراجعة القانون الأساسي. مع تفعيل وتنشيط عمل اللجنة الوزارية المشتركة للقانون الأساسي بتحديد أج زمني لإصداره.

كما طالبت بالإصدار الفوري للقرار الوزاري المحدد لمدونة مهام أعمال التخدير والانعاش. بعد تفعيل عمل هذه اللجنة الوزارية المشتركة لمدونة المهام.

ونظرا لعدم التمتس أي تقدم وعدم تحقيق أي مطلب وعدم صدور أي نص تنظيمي أو قانوني لمعالجة وضعيتهم. قرر المجلس الوطني تنظيم إضراب وطني أيام 2 و3 و4 جانفي. وتنظيم وقفة وطنية احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة على الساعة 10 صباحا يوم 4 جانفي.