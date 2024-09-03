إضرام النار في عداءة أوغندية أولمبية على يد صديقها

أصيبت عداءة الماراثون الأوغندية ريبيكا تشبتيجي، بحروق بنسبة 75%، من جسدها، بعدما قام صديقها بإضرام النار، في منزلها الكائن بكينيا، حيث تمكث عندما تتدرب.

وقالت وكالة “apnews” في مقال لها أمس الاثنين، إنّ العداءة التي احتلت المركز 44 في أولمبياد باريس الأخير، إن عداءة المسافات الطويلة في حالة حرجة في أحد مستشفيات “إلدوريت” في كينيا بعد الهجوم الذي وقع مساء الأحد الماضي.

ونقلت ذات الوكالة، تصريحات لقائد شرطة مقاطعة “ترانس نزويا”. أكد من خلالها أن صديق العداءة، المدعو دانييل نديما مارانجاش، هو من قام بإضرام النار في منزل الضحية.

كما أشارت ذات التقارير الإعلامية، إلى أن الحادثة وصفت بأنها “نزاع منزلي”. مؤكدة بأن الشرطة الكينية، لا تزال تحقق في الواقعة.