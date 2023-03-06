إضطرابات وإلغاء الرحلات الجوية نحو فرنسا

أعلنت الجوية الجزائرية، اليوم الإثنين، عن إضطرابات وإلغاء رحلات بعد إشعار الإضراب الخاص بالوظيف العمومي بفرنسا يومي 7 و 8 مارس 2023.

وحسب الجوية الجزائرية سيتم تحويل الرحلات الملغاة مع تحويل المسافرين إلى رحلات أخرى.

وسيتم برمجة مسافري رحلة 7 مارس 1009 AH على رحلة 7 مارس 1011 AH.

-مسافري رحلة 7 مارس 1215 AH يتم برمجتهم على رحلة 7 مارس 1013 AH.

-مسافري رحلة 8 مارس 1231 AH يتم برمجتهم على رحلة 8 مارس 1003 AH.

كما ستتم برمجة مسافري رحلة 8 مارس 1214 AH يتم برمجتهم على رحلة 8 مارس 1506AH.

-مسافري رحلة 8 مارس 1215 AH يتم برمجتهم على رحلة 8 مارس 1507AH.

-مسافري رحلة 8 مارس 1009 AH يتم برمجتهم على رحلة 8 مارس 1011AH.

للإشارة، تحث النقابات العمالية الرئيسية في البلاد الناس على المشاركة في إضراب الثلاثاء. حيث يحتجون على مقترحات رفع سن التقاعد إلى 64.

وسيتم إخطار السلطات بالإضراب قبل يومين بينما يُنصح الركاب بالفعل بتوقع حدوث اضطرابات في خدمات قطارات SNCF.

بالإضافة إلى ذلك، في إيل دو فرانس، قد تحدث صعوبات على شبكة النقل العام .RATP بما في ذلك المترو والحافلات والترامواي.

وطلبت المديرية العامة للطيران المدني (DGAC) من شركات الطيران تخفيض الرحلات بنسبة 20 في المائة. في مطار شارل آتغول و 30 في المائة أخرى في العديد من المطارات الأخرى. مثل نيس وتولوز وأورلي وليل وبوفيه وليون ، مرسيليا ونانت ومونبلييه ، في 7 و 8 مارس.

وتسببت الإضرابات السابقة في حدوث مثل هذه الاضطرابات. حيث انسحب العديد من العاملين في قطاعات التعليم والطاقة والنقل خلال جدول عملهم. في محاولة لإظهار مخاوفهم. حيث حدث هذا مع موظفين من Eurostar و Ryanair و British Airways و easyJet. مما أجبر شركات الطيران هذه على إلغاء الرحلات الجوية.