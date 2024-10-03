إضطراب جوي.. أمطار رعدية غزيرة على 21 ولاية اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة اليوم الخميس. على الولايات الوسطى والشرقية للوطن.

وفي تنبيه لذات المصالح حذرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة على ولايات الجزائر العاصمة، سوق اهراس ، تيبازة، برج بوعريريج ، بجاية، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، تيزي وزو، باتنة، عنابة، سطيف، قسنطينة ، سكيكدة، جيجل، خنشلة، الطارف، بومرداس، البويرة، والبليدة.

وسيكون تساقط الأمطار بهذه الولايات بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية منتصف الليل.