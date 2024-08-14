إضطراب جوي.. أمطار رعدية غزيرة غدا على هذه الولايات

ستتغير الوضعية الجوية غدا الخميس لتصبع من مغشاة إلى غائمة على كل الولايات الشمالية للوطن خاصة الداخلية مع تساقط أمطار رعدية تكون أحيانا معتبرة ومرفوقة ببرد.

وحسب توقعات مصالح الأرصاد الجوية، فإن الأجواء ستكون غائمة غدا الخميس مع تساقط أمطار معتبرة على الولايات الشرقية و الوسطى وطقس غائم على الولايات الغربية. مع رياح تصل إلى 40 كلم/سا على المناطق الشمالية.

كما ستكون الأجواء من مغشاة إلى غائمة بالجنوب مع تساقط أمطار رعدية على شمال الصحراء و الواحات. وعلى أقصى الجنوب نحو الهقار و الطاسيلي. في حين يبقى الطقس حار على وسط الصحراء. مع رياح تصل سرعتها إلى 50 كلم/سا وتطاير الرمال.

درجات الحرارة المرتقبة لنهار الغد الخميس تتراوح مابين 28 و 37 درجة بالمناطق الساحلية. ومابين 28 و 35 درجة بالمناطق الداخلية. كما تتراوح مابين 32 و 47 درجة بالمناطق الجنوبية.

أمطار رعدية وبرد على 16 ولاية بداية من الرابعة مساء

وحذّرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا مرفوقة ببرد.

وتتراوح كمية الأمطار بين 20 إلى 30ملم محليا بداية من الرابعة مساءً إلى غاية الثانية من ليلة الخميس.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، برج بوعريريج. سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس، ام البواقي، تبسة، خنشلة، باتنة، المسيلة.

وكانت حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية معتبرة على الولايات الداخلية والجنوبية اليوم الأربعاء.

وفي تنبيه لذات المصالح، أشارت إلى أن تساقط الأمطار. سيكون بداية من الساعة 15:00 وتستمر إلى غاية صبيحة يوم غد الخميس.

وستتساقط الأمطار على ولايات سوق أهراس، الأغواط، برج بوعريريج، بجاية، غرداية، المسيلة، تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، تيزي وزو، باتنة، عنابة، سطيف، الجلفة، سكيكدة، جيجل، خنشلة، المدية، الطارف، البويرة، تمنراست، إن قزام وبرج باجي مختار.