إضطراب جوي.. أمطار رعدية ورياح قوية نهاية الأسبوع

ستشهد الولايات الشمالية للوطن قدوم إضطراب جوي سريع النشاط محمل بأمطار رعدية غزيرة ورياح قوية.

وحسب توقعات مصالح الأرصاد الجوية، فإن الإضطراب سيخص الولايات الغربية والوسطى بداية من ليلة الجمعة إلى السبت.

وسيكون الإضطراب الجوي مرفوقا برياح تتعدى سرعتها 80 كلم/سا مع أمطار رعدية غزيرة وبحر هائج.

وأضافت ذات المصالح أن البحر سيكون هائجا وسيتعدى علو الأمواج 4.5 متر على السواحل الوسطى والغربية، و3.5 متر على السواحل الشرقية.

وأشار الديوان أن كمية الأمطار ستتعدى 30 ملم على الولايات الغربية، و25 ملم على الولايات الوسطى.

وستخص الأمطار ولايات وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، معسكر، تلمسان، الشلف، الجزائر العاصمة، المدية، البليدة، والبويرة.

وأعلن الديوان، أن درجات الحرارة المرتقبة ستشهد تراجعا طفيفا على الولايات الشمالية للوطن نهاية الأسبوع.