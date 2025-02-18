إضطراب جوي .. أمطار وبرودة بداية من السبت!

ستتغير الوضعية الجوية بداية من يوم السبت المقبل، بسبب دخول اضطراب جوي محمل بأمطار وانخفاض في درجات الحرارة.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، فإن الأجواء من يوم الأربعاء إلى الجمعة ستكون صافية ومشمسة ربيعية في عز فصل الشتاء. أين ستصل درجات الحرارة 29 درجة على وسط وغرب البلاد. بينما ستكون من مغشاة إلى صافية بسحب سفلى مع بعض الزخات المطرية على المدن الداخلية. في حين تبقى الأجواء صافية بالجنوب.

وحسب النماذج الرقمية طويلة المدى، تبين دخول منخفض للضغط الجوي يومي السبت والأحد متواجد شمال غرب أوروبا على الولايات الغربية والوسطى محمل بامطار يومي السبت والاحد ويكون من ضعيف إلى متوسط مع أمطار تكون أحيانا معتبرة. لتتحسن الوضعية الجوية يوم الاثنين

درجات الحرارة الدنيا المرتقبة إلى غاية يوم الجمعة ستبقى باردة لتتراوح مابين 2 الى 5 درجات على المناطق الداخلية ومابين 7 الى 10 درجات على المناطق الشمالية.

في حين درجات الحرارة القصوى ستبقى غير فصلية وربيعية لتتراوح مابين 20 الى 29 درجة على المناطق الغربية والوسطى. ومن 15 الى 20 درجة على المناطق الشرقية.