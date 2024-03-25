إضطراب جوي.. ثلوج وأمطار غدا الثلاثاء

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، دخول إضطراب جوي، محمل بتساقط ثلوج على المرتفعات التي يصل علوها 1000متر، و أمطار رعدية غدا الثلاثاء.

وحسب المصالح نفسها، ستشهد المناطق الشمالية من الوطن، تساقط أمطار رعدية، مع تسجيل هبوب رياح تصل إلى 60كلم/سا.

كما سيتم تسجيل تساقط ثلوج على المرتفعات التي يصل علوها 1000متر خلال مساء يوم غد الثلاثاء.

بينما ستتراوح درجات الحرارة بين 14و23 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 17و23 درجة بالمناطق الداخلية، أما بالمناطق الجنوبية ستتراوح 25و38 درجة.

أما بخصوص جنوب البلاد، سيسجل تساقط أمطار رعدية على شمال الصحراء و الواحات، مع هبوب رياح تصل سرعتها إلى 60كلم/سا على مع تطاير الرمال.

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