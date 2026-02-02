إضطراب جوي جديد.. ثلوج وأمطار غزيرة تتعدى 60 ملم بهذه الولايات!

ستكون الولايات الشمالية للوطن على موعد مع اضطراب جوي قوي بداية من صبيحة يوم غد الثلاثاء. أين ستكون الأجواء غائمة وممطرة إلى غاية يوم الخميس مع تساقط للثلوج على المرتفعات الشرقية.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تشير إلى قدوم اضطراب جوي محمل بأمطار غزيرة ومعتبرة، حيث ستكون الأجواء من مغشاة إلى غائمة غدا الثلاثاء على كافة المناطق الشمالية للوطن، لتكون أكثر غزارة واعتبارا بداية من التاسعة ليلا. أين ستتعدى كمية الأمطار 60 ملم على ولايات وهران، الشلف، غليزان، مستغانم، عين الدفلى وتيبازة.

كما ستنتقل الأمطار إلى المناطق الوسطى والشرقية صبيحة الأربعاء. حيث ستكون الأجواء غائمة وممطرة على كل الولايات الشمالية للوطن. وتصبح الأمطار غزيرة بداية من الظهيرة إلى غاية منتصف الليل لتتحسن الأجواء تدريجيا بداية من صبيحة يوم الخميس. كما سيكون الإضطراب الجوي محمل أيضا بتساقط للثلوج على المرتفعات الداخلية للوطن.

درجات الحرارة ستبقى باردة وفصلية لتتراوح مابين 7 الى 10 درجات على المناطق الشمالية للوطن خلال الصبيحة والليل. ومن 5 الى 15 درجة بالجنوب. أما الظهيرة فتتراوح مابين 12 الى 19 درجة على الولايات الشمالية ومن 15 الى 32 درجة بالجنوب.

كما سيكون البحر من مضطرب إلى هائج مع رياح تتعدى 60 كلم/سا وعلو أمواج تتعدى 3 أمتار.

