إضطراب جوي جديد.. عودة الأمطار والثلوج بداية من الخميس

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية إستقرارا في حالة الطقس غدا الأربعاء. في انتظار قدوم إضطراب جوي نشيط الفعالية محمّل بأمطار غزيرة وتساقط كثيف للثلوج على المرتفعات التي يصل علوها إلى 700 متر.

وحسب النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، فإن الأجواء ستكون صافية ومستقرة طيلة يوم غد الأربعاء، أما يوم الخميس فهناك منخفض للضغط الجوي متمركز بشمال البحر الأبيض المتوسط. ويخص الولايات الشمالية باضطراب جوي محل بأمطار غزيرة تخض الولايات الغربية خلال صبيحة الخميس. لتنتقل الأمطار تدريجيا منتصف النهار إلى الولايات الوسطى وستتعدى 50 ملم محليا. لتصبح أكثر غزارة ليلة الخميس إلى الجمعة.

كما أن الثلوج ستكون حاضرة على المرتفعات التي يترواح علوها مابين 700 و800 متر. بداية من مساء يوم الخميس وتكون أكثر كثافة صبيحة الجمعة على مرتفعات البليدة، البويرة، المدية، سيدي بلعباس، سوق اهراس، معسكر، تيارت، بجاية، تيزي وزو، سطيف، باتنة، تيارت، والجلفة.

أما عن درجات الحرارة المرتقبة إلى غاية يوم الجمعة، فتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء جد باردة بسبب تساقط الثلوج الأيام الفارطة، أين ستسجل 6 درجات تحت الصفر على الولايات الداخلية على غرار البيض، الجلفة، تبارت، باتنة، خنشلة، ميلة، البويرة، البليدة.

كما ستتراوح درجات الحرارة خلال الظهيرة من 2 الى 10 درجات على الولايات الداخلية. ومن 10 الى 12 درجة على الولايات الشمالية وشمال الصحراء. في حين ستصل إلى 22 درجة على باقي الولايات الجنوبية.

وتتوقع ذات المصالح أن يكون الإضطراب الجوي مصحوبا برياح قوية قد تصل سرعتها إلى 80 كلم/سا يوم الجمعة، كما ستتعدى سرعة الرياح 60 كلم/سا يوم الخميس يؤدي إلى تشكل أمواج تتعدى 4 أمتار على السواحل الغربية والوسطى. بينما يوم الجمعة الرياح ستتعدى سرعتها 80 كلم/سا وعلو أمواج يصل إلى 6 أمتار على السواحل الشرقية.

إضطراب جوي.. أمطار وثلوج تتخللها فترات صفاء إلى غاية 10 ديسمبر المقبل

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، وحسب النماذج الرقمية طويلة المدى وإلى غاية 10 ديسمبر المقبل، أن تكون الأجواء ممطرة ومثلجة نهاية الأسبوع الجاري. مع عودة الصفاء بداية من يوم السبت على كافة الولايات الشمالية. غير أنه من المرتقب قدوم إضطراب جوي آخر بداية من يوم 6 ديسمبر محمل بأمطار وثلوج على كافة الولايات الشمالية.