إضطراب جوي.. عودة الأمطار والثلوج بداية من الغد

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، قدوم إضطراب جوي سريع النشاط غدا الجمعة محمّل بتساقط أمطار متفرقة وثلوج على المرتفعات الغربية.

وحسب النماذج الرقمية، للرصد الجوي، تبيّن قدوم إضطراب جوي بداية من يوم غد الجمعة على الولايات الشرقية والوسطى، ليخص أولا المناطق الشرقية ثم يلتحق بالمناطق الوسطى يوم السبت وتكون الأمطار أكثر إعتبارا.

وأضافت ذات التوقعات، أن الثلوج ستخص المرتفعات الغربية التي يفوق علوها 1000 متر. بالإضافة كذلك إلى ولايات النعامة، البيض، والمشرية غدا الخميس. كما ستخص الأمطار ولايات عنابة، سكيكدة، بجاية، سطيف، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، البويرة وتيزي وزو.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، فستعرف إنخفاضا محسوسا خاصة خلال الصبيحة والليل، أين ستصل إلى – 5 درجات تحت الصفر بولايات عين الدفلى، الجلفة، النعامة، تيارت، البيض، المشرية، وهذا بسبب تساقط الثلوج. وستصل إلى -3 درجات على ولايات الاغواط، بسكرة، باتنة، خنشلة، وتبسة. و-1 درجة على ولايات تلمسان، أدرار وعين صالح.

كما ستصل درجات الحرارة القصوى إلى 15 درجة على الولايات الشمالية للوطن. و22 درجة بالجنوب. مع تشكل للضباب والجليد في الصبيحة على المناطق الساحلية والداخلية. كما ستعرف الولايات الشرقية للوطن رياح من متوسطة إلى قوية تصل سرعتها إلى 40 كلم/سا مع علو أمواج يصل إلى 2 متر.

وعن التوقعات طويلة المدى فتؤكد ذات النماذج للرصد الجوي، أن الأجواء ستبقى مستقرة بداية من يوم الأحد المقبل. مع إحتمال قدوم سلسلة من الإضطرابات الجوية ضعيفة النشاط وسريعة محملة بأمطار متفرقة على الولايات الوسطى والشرقية.

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أفادت مصالح الأرصاد الجوية، أن الطقس بالمناطق الشمالية، سيعرف بعض الصفاء. باستثناء بعض السحب السفلى المرفوقة بضباب محلي تميز المناطق الساحلية والغربية والداخلية خلال الصبيحة. وسيكون الطقس بارد، مع تشكل الجليد على المرتفعات الداخلية والهضاب العليا ومنطقة الأوراس. وأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس. في حين ستشهد، المناطق الجنوبية، أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم.

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