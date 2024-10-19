إضطراب جوي قادم من أوروبا.. أمطار وبرد شديد حتى الثلاثاء

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، قدوم اضطراب جوي نشيط الفعالية محمل بأمطار جد معتبرة وغزيرة محليا بالمناطق الشرقية والوسطى خلال الأيام القادمة.

وأكدت ذات المصالح، أن الأجواء ستكون شتوية وماطرة وباردة في نفس الوقت خلال الأيام القادمة، على المناطق الشرقية والوسطى.

هذا وسيحمل الإضطراب الجوي، أمطارا جد معتبرة وغزيرة محليا بكميات ستتعدى 50 ملم محليا، خاصة على السواحل الشرقية للبلاد.

كما ستعرف الأجواء، نزول حاد في درجات الحارة القصوى والدنيا بالمناطق الشرقية والوسطى.

وأشارت ذات المصالح، إلى تسجيل درجات حرارة جد منخفضة، صبيحة اليوم السبت، على ولايات الجلفة وتيارت والبيض وخنشلة وميلة.

حيث تم تسجيل 5 درجات فقط، وهي المرة الأولى التي تنزل فيها درجات الحرارة إلى هذا الحد في فصل الخريف.

توقعات الطقس إبتداءً من يوم غد الأحد حتى الثلاثاء

وبخصوص توقعات حالة الطقس، خلال الأيام القليلة القادمة، ستستمر الأجواء الباردة. خاصة في ظل نزول هواء بارد قطبي من شمال شرق أوروبا نحو المناطق الشرقية والوسطى.

وسيكون هناك تراكم سحب سفلية كثيفة وأمطار رعدية حاضرة بالمناطق الشرقية خاصة ولايات سكيكدة وعنابة والطارف وجيجل.

ومن المتوقع تساقط أمطار جد معتبرة خاصة صبيحة يوم الإثنين، حيث ستتعدى 50 ملم محليا على ولايات جيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وسوق أهراس وقالمة وأم البواقي، خنشلة، وقسنطينة.

وسيستمر تساقط الأمطار وبغزارة، منتصف نهار الإثنين، على ولايات الجزائر العاصمة وبومرداس وتيزي وزو وبجاية والبويرة، سطيف والمسيلة.

وستنتقل الأمطار إلى المناطق الوسطى، مساء الإثنين، كولايات الجزائر العاصمة وتيبازة والمدية والبويرة، بكميات معتبرة، تتعدى 40 ملم محليا.

أما بالنسبة ليوم الثلاثاء، فستميز الأمطار المناطق الشرقية والوسطى. حيث أن هذا الإضطراب الجوي، سيكون قادم من شرق أوروبا نحو المناطق الشرقية، ثم ينتقل إلى المناطق الوسطى.

أما المناطق الغربية والجنوبية، فستكون الأجواء مستقرة خلال الأيام القادمة، بإستثناء بعض السحب الكثيفة، والتي ستكون مرفوقة ببعض قطرات الأمطار وعلى فترات.

وبخصوص درجات الحرارة، ستكون الأجواء باردة، وستنخفض درجات الحرارة إلى أدنى مستوياتها بالمناطق الداخلية.

حيث ستصل إلى 5 و7 درجات بولايات باتنة والمسيلة وقسنطينة وأم البواقي وتيارت وعين الدفلى، سعيدة، والجلفة.