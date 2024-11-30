إضطراب جوي قادم من أوروبا.. عودة الأمطار يوم الثلاثاء

توقعت النماذج الرقمية للرصد الجوي، تغير الوضعية الجوية على أغلبية ولايات الوطن، خلال الساعات والأيام المقبلة.

وحسب ذات المصادر، سيلتحق منخفض للضغط الجوي، مرفوق بأمطار معتبرة محليا، يوم الثلاثاء القادم، بعدة ولايات من الوطن.

وسيكون هذا المنخفض الجوي، ضعيف النشاط، سيخص المناطق الشرقية بأمطار معتبرة محليا على فترات، ليعود الإستقرار في الوضعية الجوية، يوم الجمعة.

ثم تعود الأمطار بداية من يوم 7 ديسمبر القادم، على المناطق الشمالية، الوسطى والشرقية، حسب نماذج الرصد الجوي.

وبالنسبة للوضعية الجوية، خلال الساعات والأيام القادمة، سنعيش تذبذب في الوضعية الجوية. حيث ستكون الأمطار حاضرة، من ضعيفة إلى متوسطة النشاط.

وستعرف السواحل الشرقية، مساء يوم غد الأحد، سحب مرفوقة ببعض القطرات من الأمطار.

ويوم الإثنين، ستكون السماء من صافية إلى غائمة. فيما ستشهد ولايات سككيدة عنابة والطارف، تساقط بعض الأمطار، بكمية جد ضعيفة.

أما بالنسبة ليوم الثلاثاء، سيلتحق إضطراب جوي قادم من شرق أوروبا، بالمناطق الشرقية للوطن. وسيكون محملا بأمطار تخص كل من ولايات سكيكدة وعنابة والطارف وجيجل.

لتنتقل بعدها الأمطار إلى المناطق الداخلية الشرقية، وستكون من ضعيفة إلى متوسطة.

وستستمر الأمطار في التساقط، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، حيث ستنقل إلى المناطق الوسطى والشرقية.

ليعود مرتفع للضغط الجوي يوم الجمعة ليسيطر على الوضعية الجوية، على المناطق الشمالية.

درجات الحرارة المرتقبة خلال الأيام المقبلة

أما بالنسبة للكتل الهوائية، ودرجات الحرارة المرتقبة، ستعرف المناطق الشمالية خلال الأيام القادمة، أجواء باردة.

وستكون الأجواء باردة، بالفترة الصباحية والليلية، على أغلب المناطق الشمالية. وعلى شمال الصحراء ومنطقة الواحات، والجنوب الشرقي وأقصى الجنوب.

حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 5 و6 درجات على عدة ولايات مثل قسنطينة وباتنة وميلة وخنشلة وتيارت وسعيدة الجلفة والأغواط. وستتراوح بين 11 و13 درجة بالمناطق الساحلية.

كما سيكون الطقس بارد على بعض الولايات الجنوبية. وستتراوح درجات الحرارة بين 10 و11 درجة على ولايات المغير وبسكرة والوادي وغيرها.

أما في فترة الظهيرة، ستتراوح درجات الحرارة على المناطق الشمالية للوطن، بين 17 و25 درجة. وبين 20 و29 درجة بالمناطق الجنوبية.