إضطراب جوي قوي.. أمطار رعدية غزيرة بداية من السبت بهذه الولايات!

ستشهد الولايات الشمالية للوطن قدوم إضطراب جوي قوي بداية من ليلة الجمعة إلى السبت. وهو ما يصادف أيام عيد الفطر المبارك.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تشير إلى أن الأجواء ستكون مشمسة ومستقرة يوم الجمعة لتتغير الأجواء ليلة الجمعة إلى السبت بسبب قدوم إضطراب جوي نشيط الفعالية محمل بأمطار غزيرة مع تراجع في درجات الحرارة. وسيخص هذا الإضطراب الجوي كل الولايات الشرقية والوسطى بأكثر اعتبار.

وأضافت ذات النماذج، أن كمية الأمطار ستكون معتبرة محليا خاصة على الولايات الشرقية التي ستتراوح مابين 30 و 40 ملم وتصل الى 50 ملم على الولايات الشرقية. كما ستخص الأمطار ولايات عنابة، سكيكدة، بجاية، تيزي وزو، قسنطينة، سوق اهراس، خنشلة، باتنة، بوسعادة، المسيلة، العاصمة، البليدة، عين وسارة، تيارت، غليزان، سيدي بلعباس، وهران، مستغانم، النعامة والمشرية.

وستعرف المناطق الغربية و الوسطى تحسنا في الطقس يوم الأحد، غير ان الأجواء ستبقى غير مستقرة على المناطق الشرقية.

درجات الحرارة ستكون باردة خلال الليل و الصبيحة لتتراوح مابين 1 إلى 4 درجات على المناطق الداخلية. ومن 7 إلى 10 درجات على المناطق الساحلية. في حين درجات الحرارة القصوى ستتراوح مابين 18 إلى 21 درجة على المناطق الشمالية ومن 20 الى 34 درجة بالجنوب.