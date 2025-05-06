إضطراب جوي قوي.. أمطار غزيرة وبرودة بداية من الغد بهذه الولايات!

ستشهد الولايات الشمالية للوطن أجواء باردة وغير مستقرة بداية من يوم غد الأربعاء وإلى غاية يوم الجمعة. بسبب دخول منخفض للضغط الجوي محمل بأمطار وهواء بارد.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، فإن الأجواء المرتقبة غدا الأربعاء ستكون من مغشاة إلى غائمة مع أمطار متفرقة على الولايات الغربية للوطن، خلال الفترة الصباحية لتنتقل بعد الزوال الى المناطق الوسطى والشرقية على غرار الجزائر العاصمة، البويرة، بومرداس، البليدة، تيبازة، بجاية، قسنطينة، سطيف، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق اهراس. تبسة، حيث تصل كمية الأمطار إلى 30 ملم محليا.

بينما يومي الخميس والجمعة ستبقى الأجواء مغشاة وغائمة مع أمطار رعدية على فترات على المناطق الشمالية تكون أكثر غزارة واعتبارا على المناطق الداخلية. بسبب منخفض للضغط الجوي حيث ستكون الأمطار من ضعيفة إلى متوسطة النشاط.

درجات الحرارة ستشهد تراجعا بسبب المنخفض الجوي، أين تتراوح مابين 18 إلى 22 درجة على المناطق الشمالية ومابين 30 إلى 42 درجة بالجنوب.