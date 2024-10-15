إضطراب جوي قوي.. رياح وأمطار جد غزيرة بداية من الخميس

ستكون الولايات الشمالية للوطن على موعد مع قدوم اضطراب جوي نشيط الفعالية بداية من يوم الخميس. محمّل بهواء بارد وأمطار تكون أحيانا غزيرة مع تراجع ملحوظ في درجات الحرارة.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية في اتصال مع “النهار”، إنّ الولايات الشمالية للوطن ستكون عرضة لقدوم اضطراب جوي نشيط الفعالية. بسبب منخفض للضغط الجوي من المحيط الأطلسي إلى شمال الصحراء. يتوجه نحو المناطق الشمالية الشرقية أولا . ثم ينتقل بعدما إلى المناطق الوسطى والغربية وهو عبارة عن منخفض للضغط الجوي محمل بهواء بارد في المستويات العليا للغلاف الجوي.

وكشفت ذات المتحدثة، أنه وبداية من يوم الخميس سيدخل اضطراب جوي نشيط محمل بأمطار رعدية تخص كل المناطق الشمالية للوطن. وتكون أكثر غزارة واعتبارا يوم الجمعة والسبت على المناطق الوسطى الشرقية والشرقية للوطن. أين ستتعدى كمية الأمطار المتساقطة 50 ملم محليا.

وستخص الأمطار ولايات جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، قسنطينة، قالمة، خنشلة، ام البواقي، عين الدفلى، المدية، البليدة، بومرداس، الجزائر العاصمة، تيبازة وحتى الشلف، سيدي بلعباس، غليزان، وهران ومستغانم.

درجات الحرارة ستنخفض تدريجيا بسبب الكتل الهوائية الباردة لتتراوح بين 16 و24 درجة على الولايات الشمالية. ومن 25 درجة الى 35 درجة بالجنوب.

أما عن حالة البحر فسيكون مضطرب وهائج مع أمواج تتعدى 3 أمتار يومي الجمعة والسبت خاصة على السواحل الوسطى والشرقية.