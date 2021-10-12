أمطار غزيرة على المناطق الشرقية بداية من الأربعاء

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، قدوم اضطراب جوي نشيط بداية من ليلة غد الأربعاء على المناطق الشرقية.

وأضاف نفس المصدر، أن الولايات الشرقية ستعرف أمطار غزيرة قد تتعدى 40 ملم محليا بداية من الساعة التاسعة ليلا. أما المناطق الوسطى فستشهد أمطار متفرقة بداية من يوم الخميس.

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