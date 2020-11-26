إضطراب جوي محمّل بأمطار غزيرة وثلوج وتراجع درجات الحرارة بداية من مساء اليوم!

ستشهد الولايات الشمالية للوطن تغير في الوضعية الجوية بسبب قدوم إضطراب جوي قوي محمّل بأمطار وثلوج وتراجع درجات الحراراة.

وحسب توقعات مصالح الأرصاد الجوية، فإن الإضطراب الجوي سيكون قادما من شمال غرب أروبا محمل بهواء بارد وثلوج.

وأضافت ذات المصالح، أن الإضطراب الجوي سيخص كافة المناطق الشمالية، ويكون أكثر إعتبارا على الولايات الغربية.

وسيكون الإضطراب الجوي مرفوق برياح قوية تتعدى 50 كلم/سا، وأمطار غزيرة تتعدى 50 ملم، وثلوج على المرتفعات التي تصل إلى 1200م.

وستخص الأمطار ولايات بشار، تندوف، تلمسان، وهران، مستغانم، الشلف، الجزائر العاصمة، المدية، الجلفة، البويرة، سطيف، باتنة، بسكرة تيارت، سعيدة، بجاية.

وأوضحت ذات المصادر، أن درجات الحرارة ستعرف تراجعا محسوسا خاصة الدنيا التي تصل إلى -1 تحت الصفر.

حيث لن تتعدى درجات الحرارة 18 درجة على السواحل وتتراوح مابين 10 و15 درجة على الولايات الداخلية.

كما أن الإضطراب الجوي والأجواء غير المستقرة على هذه الولايات ستستمر إلى غاية يوم الأحد المقبل.