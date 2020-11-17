إضطراب جوي محمّل بأمطار وتراجع في درجات الحرارة على هذه الولايات!

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء غائمة وغير مستقرة على الولايات الوسطى والشرقية خلال الأيام المقبلة.

وحسب ذات المصالح، فإن الأمطار ستميز نهار اليوم الولايات الشرقية والوسطى تكون أحيانا رعدية، وتخص ولايات قسنطينة، باتنة تبسة، سوق اهراس، عنابة، سكيكدة، بجاية، سطيف، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية والبويرة.

وأضافت ذات المصالح، أن كمية الأمطار ستصل إلى 20 ملم على الولايات الشرقية الساحلية والداخلية.

وكشفت الأرصاد الجوية، أن الأجواء غير المستقرة ستستمر خلال الايام المقبلة، خاصة بداية من يوم الجمعة بقدوم إضطراب جوي.

وسيكون الإضطراب الجوي محمل بأمطار رعدية معتبرة على الولايات الشرقية وتراجع في درجات الحرارة القصوى والدنيا.

أما عن درجات الحرارة فتتراوح مابين 16 إلى 24 درجة على الولايات الشمالية للوطن وتصل إلى 3 درجات ليلا.