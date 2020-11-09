إضطراب جوي محمَّل بأمطار رعدية بداية من الغد على هذه الولايات!

ستشهد الولايات الشمالية للوطن إضطراب جوي محمل بأمطار رعدية متفرقة بداية من يوم غد الثلاثاء.

وحسب توقعات مصالح الأرصاد الجوية، فإن الوضعية الجوية ستتغير بداية من الغد بسبب قدوم إضطراب جوي سريع النشاط ومحمل بأمطار رعدية مع درجات حرارة لطيفة.

وستخص الأمطار ولايات سعيدة، سيدي بلعباس، معسكر، مستغانم، الشلف، المدية، تيارت، البليدة، الجزائر العاصمة، البويرة، بجاية، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، وعنابة.

بالإضافة إلى ولايات غرداية والجنوب الغربي بكل من بشار، تندوف، الاغواط، بسكرة والجلفة.

وأضافت ذات المصالح أن تساقط الأمطار سيستمر إلى غاية يوم الأربعاء.

أما عن درجات الحرارة القصوى فستبقى لطيفة ومرتفعة ببعض الولايات تفوق معدلها الفصلي.