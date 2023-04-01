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قناة النهار

إضطراب جوي مرتقب.. ثلوج وأمطار رعدية

بقلم قناة النهار
إضطراب جوي مرتقب.. ثلوج وأمطار رعدية
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إضطراب جوي مرتقب.. ثلوج وأمطار رعدية

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رابط دائم : https://nhar.tv/Vfju7
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