إضطراب جوي نشيط.. أمطار وثلوج على هذه المناطق

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أجواء غير مستقرة على الولايات الشمالية بداية من مساء اليوم الإثنين. بسبب قدوم إضطراب جوي نشيط الفعالية يتسبب في انخفاض درجات الحرارة مع تساقط أمطار وثلوج بداية الأسبوع المقبل.

وحسب النماذج الرقمية، فهناك منخفض للضغط الجوي بداية من أمسية اليوم الإثنين على الولايات الشمالية للوطن. يكون محمل بهواء بارد وتساقط أمطار معتبرة مرفوقة برياح.

بالمقابل تتوقع الأرصاد الجوية بداية من يوم 6 نوفمبر المصادف ليوم السبت، قدوم إضطراب جوي نشيط الفعالية محمل بأمطار رعدية غزيرة على ولايات الجزائر العاصمة، بومرداس، تيبازة، المدية، وبعض المناطق الداخلية الوسطى والشرقية. وبجاية، سكيكدة، عنابة والطارف. مع ثلوج نهاية الأسبوع على المرتفعات الشرقية التي تصل إلى 1200 متر

أما توقعات الطقس بداية من اليوم الإثنين إلى غاية الأربعاء، فالأجواء ستكون غير مستقرة بداية من الأمسية مع أمطار على السواحل الشرقية لتصبح أكثر غزارة صبيحة يوم الثلاثاء على ولايات عنابة، بجاية، جيجل، الطارف، وسكيكدة.

كما أن الأمطار الرعدية ستنتقل تدريجيا إلى الولايات الوسطى يوم الثلاثاء وتكون غزيرة ومعتبرة على الولايات الغربية يوم الأربعاء. خاصة على ولايات مستغانم، الشلف، سعيدة،سيدي بلعباس، معسكر تلمسان، تيارت. وكذا المناطق الداخلية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، فستعرف إنخفاضا ملحوظا لتتراوح مابين 13 إلى 20 درجة على المناطق الشمالية. ومن 25 إلى 39 درجة على الجنوب.

طالع أيضا

تساقط أمطار رعدية بولايات الجنوب

وشهدت عدد من الولايات الجنوبية للبلاد اليوم الجمعة تساقط أمطار مصحوبة برعود حسب ما أعلنه الديوان الوطني للأرصاد الجوية. وحسب ذات الديوان فإن صلاحية النشرية خاصة تكون بداية من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

والولايات المعنية بالنشرية هي كل من ولاية إليزي وتمنراست وعين صالح وأدرار. ومن المنتظر أن تكون كمية الامطار المتوقعة ستتراوح بين 15 و20 ملم محليا. وبهذه النشرية يتوجب على المواطنين ومستعملي المركبات أخذ الحيطة والحذر.

أمطار غزيرة بالعاصمة تسببت في خسائر

وعرفت، عديد الولايات عبر التراب الوطني، في الآونة الأخيرة، تساقط أمطار غزيرة و رياح قوية. ما أدى إلى سيول وفيضانات تسببت في كوارث وخسائر بشرية ومادية.

كما تسببت الأمطار الأخيرة التي عرفتها العاصمة والمناطق الشمالية للوطن، الأسبوع الماضي، في وفاة 3 أشخاص. ويتعلق الأمر بامرأة وشقيقها ومحامي. كما تسببت الفيضانات التي غمرت البنايات والشوارع والطرقات في العديد من الخسائر المادية، خاصة بسيارات المواطنين.