إضطراب جوي نشيط بداية من الثلاثاء على هذه الولايات

ستشهد الولايات الغربية والوسطى تغيرا في الوضعية الجوية يوم الثلاثاء بسبب قدوم إضطراب جوي نشيط الفعالية محمل بأمطار معتبرة.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تشير إلى أن الأجواء المرتقبة ستكون ممطرة يوم الثلاثاء على المناطق الوسطى والغربية بسبب قدوم إضطراب جوي قوي محمل بأمطار قد تصل كميتها إلى 40 ملم خاصة على ولايات وهران، سيدي بلعباس، معسكر. لتبقى الأجواء مشسة ومستقرة على الولايات الشرقية.

وستخص الأمطار ولايات وهران، سيدي بلعباس، غليزان، سعيدة، مشرية، النعامة، البيض، الشلف، سعيدة، تيارت، ميلة، العاصمة، البليدة. في حين ستصبح الأجواء من مغشاة إلى مشمسة وتتحسن الوضعية الجوية يوم الأربعاء.

درجات الحرارة ستعرف تراجعا طفيفا لتتراوح مابين 25 و32 درجة على الولايات الغربية والوسطى. لتبقى مرتفعة على الولايات الشرقية أين تصل غلى 40 درجة.