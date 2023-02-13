إضطراب حركة سير القطارات في هذه النواحي

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أنه تم تسجيل حادث تقني على مستوى محطة الحراش بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان للمؤسسة، فقد سجلت المصالح التقنية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، صباح اليوم الاثنين . حادثا تقنيا على مستوى محطة الحراش بالجزائر العاصمة. أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي ذات التوتر العالي.

وأضافت المؤسسة أن حركة سير قطارات الضاحية، ما بين الجزائر العاصمة وكل من الثنية، زرالدة، العفرون وتيزي وزو، ستشهد اضطرابا مؤقتا خلال صبيحة اليوم.

كما تقدمت الشركة باعتذاراتها لزبائنها عن الإزعاج الناجم عن هذا الحادث. وتؤكد بأنها تسخر كل إمكانياتها البشرية والمادية من أجل استئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن.