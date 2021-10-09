إضطراب في التزويد بالماء بـ 6 بلديات غرب العاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير الجزائر “سيال “، عن إضطراب في عملية التزويد بالماء الصالح للشرب ببعض البلديات غرب الجزائر العاصمة.

وقالت “سيال” في بيان لها أن هذا الإضطراب ناتج عن الأحداث التي سجلتها خلال اليومين الماضيين بمحطة تحلية مياه البحر فوكة، ومحطة التحلية أحادية الكتلة عين البنيان، والتي تسببت في عجز قدره 20.000 م 3.

وسيمس الإنقطاع كل من المدينة الجديدة لسيدي عبد الله، المحالمة، زرالدة، سطاوالي، عين البنيان، الحمامات، والسويدانية. وأكدت “سيال” أن إستئناف عملية التزويد بالماء ستكون تدريجيا بعد الإنتهاء من الأشغال.

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