إضطراب في التموين بالغاز الطبيعي يوم غد الأربعاء بعين البنيان

كشفت مديرية توزيع الكهرباء والغاز ببولوغين عن تسجيل إضطراب في التموين بالغاز الطبيعي غدا الأربعاء بعين البنيان.

وأفادت المديرية، في بيان لها، أن بلدية عين البنيان ستشهد يوم الأربعاء اضطرابا في التموين بالغاز الطبيعي إبتداء من الساعة الثامنة صباحا، بسبب أشغال الربط بالشبكة.

وأوضحت المديرية أن الإضطراب المرتقب سيتواصل إلى غاية الإنتهاء من الأشغال، وسيمس الأحياء التالية: حي 100 مسكن إجتماعي، حي 370/470 مسكن، حي السكنات الاجتماعية التساهمية، حي “ار.اش.بي” المنظر الجميل، حوش الخير مبارك، وحوش سي الحواس.