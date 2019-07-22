إضطراب في التموين بالمياه الشروب عبر بلديتين بالعاصمة غدا

ستشهد بعض بلديات الجهة الشرقية للعاصمة إضطرابا في التزوّد بالمياه الصالحة للشرب غدا الثلاثاء.

وأفاد بيان لمؤسسة سيال اليوم الإثنين، أنه في إطار الحفاظ على نوعية المياه الموزعة ستقوم سيال يوم الثلاثاء بأعمال تنظيف للقناة الرئيسية للتوزيع.

حيث ستؤدي هذه الأشغال إلى اضطرابات بالتموين بالمياه الصالحة للشرب على مستوى أحياء بلديتين بالعاصمة.

على غرار بلدية الحراش على مستوى حي بلفور، المنظر الجميل ، وحي ارماف.

بالإضافة إلى بلدية المحمدية على مستوى حي ليدون، وحي 618 مسكن.

وأضاف البيان أن عودة التوزيع المنتظم للمياه ستكون تدريجية بداية من انتهاء الأشغال.