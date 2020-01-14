إضطراب في الرحلات البحرية بين الجزائر ومرسيليا

يعرف برنامج المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين نحو فرنسا، إضطرابات جزئية، بسبب إضراب العمال بميناء مرسيليا.

وتم إلغاء رحلة “مرسيليا والجزائر” البحرية اليوم الثلاثاء، و”الجزائر ومرسيليا” ليوم غد الأربعاء، بسبب الإضراب في ميناء مرسيليا.

وأورد بيان لذات المؤسسة، أمس الإثنين، أن الشركة ستطلع زبائنها بكل المعلومات الخاصة ببرنامج الرحلات، ريثما يتم إحتواء هذه المشاكل على مستوى ميناء مرسيليا.

ويشهد ميناء مرسيليا منذ السبت الماضي، إضراب لبحارة تابعين للشركة الفرنسية للنقل البحري.

وأقدم المضربون على تجميد حركة نقل البواخر التابعة لمؤسستهم، وكذا بواخر ملك لشركة كورسيكا “لينيا”.

ويأتي ذلك للمطالبة بتفعيل إتفاق تجاري بين المؤسستين، لإستغلال خطوط النقل البحري بإتجاه الموانئ القبرصية.