إضطراب في الرحلات الجوية بسبب الضباب

أعلنت الجوية الجزائرية عن تسجيل إضطراب في الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية والضباب الكثيف.

وحسبما أفادت به الجوية الجزائرية، في إعلان لها، أنه ونظرا للضباب الكثيف الذي ميّز الولايات الساحلية صيحة اليوم الأحد. فقد تم تسجيل إضطراب في جميع الرحلات الجوية بسبب رداءة الرؤية.

وأضافت ذات الشركة، أن هذا التنبيه سيبقى قائما إلى غاية تحسن الوضعية الجوية.

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