إضطراب في توزيع الماء ببعض بلديات بومرداس غدا

أعلنت مؤسسة الجزائرية للمياه وحدة بومرداس، عن إضطراب في التزويد بالماء الشروب، ببعض بلديات الولاية. بسبب توقف الإنتاج بمحطة تحلية المياه لراس جنات نتيجة أشغال صيانة دورية بداية من يوم غد الأربعاء.

وحسب بيان للجزائرية للمياه، فإن الإضطراب سيمس كل من، راس جنات، زموري، برج منايل، لقاطة، تيمزريت، دل، اعفير، وأحياء الكرمة. بالضإافة إلى بلدية بومرداس، بودواو، بودواو البحري، قورصو، وتيجلابين.

وأفادت الجزائرية للمياه في ذات البيان، أن عملية التزود بالماء ستعود لطبيعتها بع الإنتهاء من الأشغال.

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