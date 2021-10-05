إضطراب في توزيع الماء بـ9 بلديات غرب العاصمة

ستشهد بعض بلديات غرب الجزائر العاصمة، إضطرابا في عملية التزويد بالماء الصالح للشرب، حسب بيان لشركة المياه والتطهير “سيال“.

وأفاد البيان أن الإضطراب سيمس كل من بلدية الدويرة، بابا حسن، خرايسية، العاشور، درارية، دالي ابراهيم، ولاد فايت، شراقة، وسويدانية. وأوضح البيان أن هذا الإضطراب ناتج عن إنخفاض مستوى نقل المياه من سد بورومي إلى نظام التوزيع بمعالمة.

وستعود عملية التزويد بالماء الشروب تدريجيا عقب نهاية الأشغال، حسب ذات البيان.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp