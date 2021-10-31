أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن تسجيل إضطراب في حركة سير القطارات بالضاحية الغربية للعاصمة “الجزائر _ البليدة”.

حسب بيان للمؤسسة فقد سجلت المصالح التقنية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. صباح اليوم الأحد، إنقطاعا للتزود بالطاقة الكهربائية على مستوى الخط الرابط ما بين محطتي البلدية وبني مراد، إثر سقوط شجرة أدت إلى إتلاف الخطوط الكهربائية التي تزوّد القطارات.

وأوضح المصدر، أن حركة قطارات الضاحية الغربية للعاصمة “ما بين الجزائر والبليدة” ستشهد إضطرابا خلال صبيحة هذا اليوم. أما القطارات المتوجهة من الجزائر العاصمة نحو البليدة، ستتوقف عند محطة بني مراد.

بالمقابل القطارات المتوجهة من العفرون والبليدة، نحو الجزائر العاصمة متوقفة مؤقتا. مؤكدة أنها سخرت كل إمكانياتها البشرية والمادية لإصلاح هذا الخلل واستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن.

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