إضطراب في حركة سير القطارات بين الجزائر والبليدة اليوم

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية صبيحة اليوم الأربعاء عن إضطراب في حركة النقل بالقطارات، بالضاحية الغربية للجزائر العاصمة.

وقالت الشركة في بيان عبر صفحتها الرسمية على “الفايسبوك“، أنها سجلت في حدود الساعة الـ8 سا و20د، إنقطاعا في التزود بالطاقة الكهربائية. على مستوى الخط الرابط ما بين محطتي البلدية وبني مراد، إثر سقوط شجرة أدت إلى إتلاف الخطوط الكهربائية التي تزود القطارات.

كما أوضحت الشركة، أن حركة قطارات الضاحية الغربية للعاصمة ما بين الجزائر والبليدة ستشهد إضطرابا خلال هذا اليوم. وعليه ستتوقف القطارات المتوجهة من الجزائر العاصمة نحو البليدة، عند محطة بني مراد.

وستتوقف القطاارت المتوجهة من العفرون إلى العاصمة، عند محطة البليدة. كما أن قطارات الخطوط الكبرى من وإلى وهران فتسير بشكل عادي كونها قطارات مزودة بمحكات “ديزل”، لا تعتمد على الطاقة الكهربائية.

وعليه تتقدم الشركة باعتذاراتها الخالصة لزبائنها الكرام عن الإزعاج الناجم عن هذا الخلل التقني. كما تؤكد بأنها تسخر كل إمكانياتها البشرية والمادية لإصلاح هذا الخلل واستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن.

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