إضطراب في حركة سير قطارات الضاحية الغربية بسبب سقوط كابل كهربائي

سجلت المصالح التقنية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الخميس، سقوط كابل كهربائي عالي التوتر “خاص بشركة سونلغاز”. على كابلات التموين بالطاقة الخاصة بالقطارات، وذلك على مستوى الخط الرابط ما بين محطتي الحراش وجسر قسنطينة.

وأشارت المؤسسة في بيان لها، أن حركة سير قطارات الضاحية الغربية للجزائر ستشهد اضطرابا خلال هذا المساء، بسبب تدخل الفرق التقنية المتخصصة التابعة لشركة سونلغاز التي تعمل حاليا على إصلاح هذا الخلل. من أجل استئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن.

وطمأنت الشركة زبائنها الكرام أن القطارات المتوجهة من الجزائر العاصمة نحو الضاحية الشرقية تسير بشكل عادي حسب برنامجها اليومي “ذهابا وإيابا”. كما أن قطارات الخطوط الكبرى من وإلى غرب البلاد، فتسير بشكل عادي “قطارات مزودة بمحركات ديزل. لا تعتمد على الطاقة الكهربائية”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور