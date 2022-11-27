إضطراب في سير قطارات الضاحية اليوم

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أنه سيتم تسجيل إضطراب مؤقت في حركة سير القطارات الضاحية اليوم الأحد.

وحسب بيان للمؤسسة، فقد سجلت المصالح التقنية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، صباح اليوم الأحد. حادثا تقنيا على مستوى محطة الحراش بالجزائر العاصمة.

وأضاف البيان، أن حركة قطارات الضاحية، ما بين الجزائر العاصمة وكل من الثنية، زرالدة، العفرون وتيزي وزو، ستشهد إضطرابا مؤقتا خلال نهار اليوم الأحد.

كما تقدمت المؤسسة باعتذاراتها للمسافرين عن الإزعاج الناجم عن هذا الحادث. مؤكدة بأنها تسخر كل إمكانياتها البشرية والمادية من أجل استئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن.