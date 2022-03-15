إضطراب وتوقف في حركة القطارات بسبب الرياح

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أن الرياح القوية تسببت في انقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي أدى الى اضطراب في رحلات القطار وتوقف بعض الخطوط بالضاحية الغربية.

وحسب بيان للمؤسسة عبر صفحتها على الفايسبوك، فإنه وعلى إثر سقوط أشجار بفعل الرياح القوية التي ضربت منطقة الوسط خلال الليلة الماضية. تسببت في إتلاف الخطوط الكهربائية التي تزوّد القطارات. حيث سجلت المصالح التقنية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، صباح اليوم الثلاثاء إنقطاعا للتزود بالطاقة الكهربائية على مستوى الخط الرابط ما بين محطتي البليدة وبني مراد.

وأشارت الشركة إلى أن حركة قطارات الضاحية الغربية للعاصمة ما بين الجزائر والعفرون ستشهد اضطرابا خلال صبيحة هذا اليوم. كما أن القطارات المتوجهة من الجزائر العاصمة نحو البليدة والعفرون، ستتوقف عند محطة جسر قسنطينة. بالإضافة كذلك إلى القطارات المتوجهة من العفرون إلى العاصمة، متوقفة حاليا. ناهيك عن قطارات الخطوط الكبرى من الجزائر العاصمة إلى الناحية الغربية متوقفة حاليا.

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