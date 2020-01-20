إطارات الشباب والرياضة بالمغير يطالبون برحيل مدير القطاع

احتج إطارات الشباب و الرياضة بالولاية المنتدبة المغير، في وقفة سلمية بمدخل المديرية، مطالبين برحيل المدير المنتدب للشباب والرياضة.

واعتبر المحتجون، أن وقفتهم جاءت بسبب استحالة العمل مع المدير المنتدب، على حد تعبيرهم.

و شارك إطارات بلديات الولاية المنتدبة الثمانية في الإحتجاجات، مرجعين الأمر حسب بيان لهم، للممارسات من السب والشتم المسلط من قبله على إطارات القطاع.

بالإضافة إلى انعدام أي إجتماع رسمي مع الإطارات خلال الموسمين الماضيين، والإستبداد والتهميش ومحاربة الكفاءات والإطارات، والتعامل بطريقة حاقدة على الموظفين والموظفات والعمال بصنفيه المهنيين والإدماج.

وأكد المحتجون أن الإستبداد والتعجرف في الأوامر غير مهنية، والتعصب، أدى إلى فقدان روح العمل الجماعي.

وأضاف الإطارات، أن التمييز بين الموظفين، زرع الفتنة والضغينة بينهم.

وإستنكر المحتجون ممارسة الضغوطات والترهيب على الموظفين من طرف المدير أثناء العمل، والتدخل في حياتهم الخاصة.

فيما تم عقد اجتماع المحتجين من قبل المدير الولائي، وتم رفع تقرير للوزارة الوصية.