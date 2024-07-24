إطارات بالديوان الوطني المهني للحبوب أمام العدالة

إفتتحت محكمة سيدي امحمد، اليوم ملف قضية إطارات بالديوان الوطني المهني للحبوب. الذين تمت متابعتهم في قضية فساد طالت الديوان الوطني المهني للحبوب. من خلال قيام المتهمين بإبرام صفقات بالتراضي. من اجل بناء صوامع لتخزين الحبوب ،بطريقة مخالفة للقانون.

قضية الحال توبع فيها المدراء السابقين بالديوان الوطني المهني للحبوب “ع.ب ”، “ب.م”. ومتهمين آخرين من بينهم المديرين الفرعيين و إطارات وموظفين بالديوان.

ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه من بينها تبديد أموال عمومية،و منح امتيازات للغير من خلال إبرام صفقة أو عقد بالتراضي، و إساءة استغلال الوظيفة.